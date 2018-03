'Meerdere gewonden': grote ravage op A2 na ernstig ongeval, snelweg richting Den Bosch dicht

BEST - Op de A2 is donderdag rond tien voor half drie 's middags een vrachtwagen gekanteld na een ernstig ongeval ter hoogte van Best. De politie spreekt over meerdere gewonden. Bij het ongeval zijn ook een aantal auto's betrokken. De weg is richting Den Bosch dicht vanaf knooppunt Ekkersweijer.

Het wegdek ligt bezaaid met onderdelen en de politie spreekt van een 'grote ravage'. De cabine van de vrachtwagen is volledig vernield.



Er zijn meerdere hulpdiensten ter plaatse. Er is ook een traumahelikopter geland. Rijkswaterstaat raadt het verkeer richting Den Bosch aan de rijrichting Tilburg te volgen via de snelwegen A58 en A65.

Ook ongeluk bij Rosmalen, veel file

Andere snelwegen ondervinden veel hinder door de afsluiting van de A2. Volgens Rijkswaterstaat kan de afsluiting nog uren duren. Ruim twee kilometer aan verkeer staat muurvast op de A2.

Rond drie uur vond er ook ter hoogte van Rosmalen een ongeluk plaats op de A2. Het verkeer vanuit Utrecht staat ook daar in de file op de snelweg.