Nieuw Theater aan de Parade in Den Bosch kan goedkoper, blijkt uit onderzoek

Theater aan de Parade in Den Bosch

DEN BOSCH - Een nieuw Theater aan de Parade in Den Bosch moet kunnen voor 55 miljoen euro. Onderzoeksrapporten maken duidelijk dat een levensvatbaar theater met een goed cultureel aanbod en twee zalen haalbaar is. De 55 miljoen is het prijspeil van 2018. Dat bedrag zal tegen de tijd dat met de bouw wordt begonnen nog wat zijn gestegen, omdat bouwkosten nu eenmaal jaarlijks stijgen..

Eerdere plannen voor een nieuw theater werden op de valreep afgeblazen omdat het budget met zo'n twintig miljoen werd overschreden. Het kan dus veel goedkoper, blijkt nu.

'Vernieuwbouw'

Voorwaarde is dat het nieuwe theater wordt gebouwd op de kelders van het oude. Ook sommige andere betonconstructies uit het oude theater blijven in het nieuwe plan overeind. "Het wordt dus eigenlijk 'vernieuwbouw' in plaats van nieuwbouw", zegt wethouder Huib van Olden.

Doordat oude constructies overeind blijven, komt de grote zaal - met duizend stoelen - in het plan precies op dezelfde plek. Op de eerste verdieping komt een kleinere tweede zaal, die als theaterzaal kan dienen, maar ook op een andere manier gebruikt kan worden. Bijvoorbeeld als uitgebreide foyer.

Meer ruimte voor restaurant en theatercafé

Door de tweede zaal naar de eerste verdieping te tillen, komt er op de begane grond aan de Parade meer ruimte voor een restaurant en theatercafé.

Een uitgewerkt raadsvoorstel moet de nieuwe gemeenteraad in juli vaststellen. Daarna kunnen aannemers en architecten worden gezocht in een aanbestedingsprocedure.

Als alles volgens plan verloopt, zou het theater in 2023 klaar moeten zijn.

LEES OOK: Theater aan de Parade: van nieuwbouw tot renovatie [TIJDLIJN]