Politieonderzoek naar kluisjesroof Rabobank is 'zaak van lange adem'

De Rabobank in Oudenbosch

OUDENBOSCH - Het politieonderzoek naar de kluisjesroof bij de Rabobank in Oudenbosch is een 'zaak van de lange adem'. Dat heeft woordvoerder Willem-Jan Uytdehage donderdagmiddag tegen Omroep Brabant gezegd. Het kan weken, misschien wel maanden duren voordat er duidelijkheid komt over wie er achter de kraak zit. Tips zijn er bij de politie nog niet binnengekomen.

"Wij begrijpen dat de roof een enorme maatschappelijk impact heeft, maar wij vragen alle gedupeerden ons de tijd te geven voor het onderzoek", aldus de woordvoerder.

De afgelopen dagen heeft de politie uitgebreid sporenonderzoek gedaan. "De mogelijke vondsten worden door experts onderzocht. De resultaten zijn dan niet meteen bekend", legt Uytdehage uit. Ook moeten er mogelijk nog getuigen worden gehoord en camerabeelden worden bekeken.

Medewerker ontdekte kraak

Maandagmiddag werd ontdekt dat de kluisjes in het bankgebouw waren leeggeroofd. Een medewerker die met een klant naar de kluisruimte ging, vond de opengebroken safeloketten.

Hoe de dieven de bank binnen zijn gekomen, is onderwerp van onderzoek. De politie heeft wel een vermoeden, maar wil daar in het belang van het onderzoek niets over kwijt. "Het heeft alle schijn van een klassieke kraak", liet de woordvoerder eerder al weten. Een 'inside job' wordt niet uitgesloten.

LEES OOK: Kluiskraak in Rabobank uitgevoerd door professionals: 'Mogelijk hulp van binnenuit gehad'

De politie roept omwonenden met camerabeelden op om die met politie te delen. Ook mensen die dagen of uren voor de kluisjesroof iets verdachts hebben gezien in de omgeving van de bank, kunnen zich bij de politie melden.





Buit

De bank heeft honderden kluisjes. Over de buit en het aantal gedupeerden is nog niks bekend, maar er zou zo maar voor meer dan één miljoen euro kunnen zijn gestolen. De Rabobank is bezig met de inventarisatie van de schade en het aantal getroffen klanten.

LEES OOK: Klanten woedend na kluisjesroof bij Rabobank Oudenbosch: 'Die van mij lag bomvol met goud'

Volgende week krijgen gedupeerden een uitnodiging om met de bank in gesprek te gaan. Voor veel mensen die in onzekerheid zitten, duurt dat te lang. Zo merken ze ook bij de politie. Gedupeerden willen aangifte doen, maar moeten daarvoor vooralsnog niet bij de politie zijn.

LEES OOK: Gedupeerden kraak Rabobank moeten kunnen bewijzen wat in kluisje lag

'Meld je bij Rabobank'

Volgens woordvoerder Willem-Jan Uytdehage is het de bedoeling dat gedupeerden die aangifte willen doen zich melden bij de Rabobank en niet naar de politie bellen. De bank zal uiteindelijk bij de politie aangifte doen.