Verkeersinfarct rond Eindhoven na ernstig ongeval, snelweg weer open

BEST - De A2 bij Best is weer vrijgegeven na een groot ongeluk met twee vrachtwagens en meerdere auto's. Wel is het nog een chaos op de A2 en de andere wegen in en rond Eindhoven. Het ongeluk gebeurde donderdagmiddag om tien over half drie bij Best. Er raakten drie mensen gewond en de politie sprak van een 'grote ravage' op de snelweg.

"Op de wegen in en rond Eindhoven stond op het hoogtepunt van de avondspits 67 kilometer file", aldus de VID. Aan de noordkant van Eindhoven staat het verkeer vrijwel helemaal vast.

Rijkswaterstaat had de snelweg vanaf Eindhoven bij knooppunt Ekkersweijer afgezet. De problemen aan de noordkant van Eindhoven stapelden zich hierdoor sinds vier uur 'donderdagmiddag op.

Ongeval

Bij het ongeval waren vier personenauto’s en twee vrachtwagens betrokken. Meerdere hulpdiensten snelden toe. Er landde ook een traumahelikopter bij de plek van het ongeval.

Het wegdek lag bezaaid met onderdelen. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De vrachtwagen ligt gekanteld in de vangrail en de cabine is compleet verwoest. Er is zeker één personenauto achterop de vrachtwagen gebotst.