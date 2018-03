Ouders die baby Hannah ontvoerden, maandag uitgeleverd aan Nederland

EINDHOVEN - Kim de L. en Rowan S., de ouders van baby Hannah, worden maandag uitgeleverd aan Nederland. Ze ontvoerden hun dochter uit handen van haar pleegmoeder. Een lange en intensieve zoektocht volgde, waarna het stel en het kind werden gevonden op een vakantiepark in Duitsland. Ze zullen maandag direct worden aangehouden.

In de rechtbank in het Duitse Nordhorn werd al duidelijk dat de ouders zich niet zouden verzetten tegen hun uitlevering. Kim en Rowan zullen in Nederland direct verhoord worden.

'Rowan is erg aangedaan'

De advocaat van Rowan, Hakima Frites, laat aan Omroep Brabant weten dat Rowan heel erg is aangedaan door alles wat er is gebeurd. Hij wil niets liever dan herenigd worden met Hannah. "Dat zou iedere vader nastreven."

Frites geeft daarnaast aan dat er in de afgelopen dagen een onjuist beeld is geschetst van Rowan. "Er wordt gezegd dat hij Hannah heeft mishandeld, maar dit moet allemaal nog uitgezocht worden en is nog niet bewezen."

Anne Winters, de advocaat van Kim, zegt dat haar cliënt vooral gefrustreerd was omdat het kindje uit huis was geplaatst.

Gebroken enkel, zes gebroken ribben en blauwe plekken

In oktober vorig jaar werden bij Hannah zes gebroken ribben, een gebroken enkel en meerdere blauwe plekken geconstateerd. Voor het letsel was geen medische oorzaak gevonden, zodat kindermishandeling niet kan worden uitgesloten. De baby was toen pas zes weken oud. Haar ouders werden aangehouden voor de eventuele mishandeling, maar korte tijd daarna vrijgelaten. De politie onderzoekt de zaak nog steeds.

Vanaf dat moment woonde Hannah ergens anders. Eerst bij de zus van Kim, Anne, maar door omstandigheden was die plek ook niet goed genoeg voor de baby. Sinds december verbleef ze op een geheime pleeglocatie.

'We hadden nooit gedacht dat ze hiertoe in staat waren.'

De pleegvader van Hannah gaf eerder aan Omroep Brabant aan dat dat allemaal goed leek te gaan. Tot maandagochtend. "Het lijkt erop alsof ze zicht hadden op ons dagelijks ritme", aldus de pleegvader, die vertelde dat de pleegmoeder iedere maandagochtend boodschappen doet bij de Lidl-supermarkt waar Hannah werd ontvoerd. "We kregen daar al eerder berichten over, maar we hebben ons niet bang laten maken. We hadden natuurlijk nooit gedacht dat ze hiertoe in staat waren."

Hannah is zelf in goede gezondheid. Waar zij op dit moment is, is niet bekendgemaakt. De ouders van Hannah worden op 15 maart voorgeleid aan de rechter-commissaris.