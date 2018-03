Zwembad De Schelp in Bergen op Zoom per direct dicht, draagconstructie onveilig

BERGEN OP ZOOM - Zwembad De Schelp in Bergen op Zoom is per direct gesloten. De gemeente nam donderdag dit besluit na een rapport over het zwembad. Daar staat in geschreven dat er corrosie in de staalconstructie van het gebouw zit.

De maatregelen zijn mede genomen omdat de regelgeving afgelopen jaren strenger is geworden. In 2011 viel er namelijk een luidsprekerbox in zwembad Reeshof in Tilburg naar beneden. Precies op die plek zat een moeder met haar vijf maanden oude baby. Baby Rosalie raakte hierbij zwaargewond en overleed later in het ziekenhuis. Tijdens het onderzoek naar het ongeluk zijn toentertijd twee medewerkers geschorst.



RVS

Na dit tragische ongeluk zijn de regels flink strenger geworden. Er mag geen 'niet-resistent' roestvrij staal (RVS) meer aanwezig zijn in het zwembad, legt directeur Boris van der Linden van De Schelp uit: "We wisten dat er bij de bouw in 1999 in de dakconstructie RVS is gebruikt. Daarna hebben we aanvullend onderzoek laten doen naar de toestand van dat RVS. We hebben monsters genomen van enkele monsters van bouten en moeren in de draagconstructie. En daar is corrosie op gevonden."



Toen de onderzoekers niet konden garanderen dat het 100 procent veilig is, heeft Van der Linden donderdag in overleg met de gemeente Bergen op Zoom besloten het zwembad per direct te sluiten.



Hoe gevaarlijk de situatie nu is, kan Van der Linden niet zeggen. "We weten dat spanningscorrosie, waar het hier om gaat, gevaarlijk is. We kunnen de veiligheid van de bezoekers op dit moment niet garanderen."



Dak

Het zwembad werd zo'n twintig jaar geleden geopend en dankt zijn naam aan het gigantische schelpachtige dak. In het zwembad is voor iedereen wat te doen. Zo is er een wedstrijdbad, een instructiebad en een recreatiebad. Ook zijn er glijbanen en is er een zonneweide met speeltoestellen.

Het is nog niet duidelijk wanneer De Schelp weer open gaat. De bevestigingspunten waar mogelijk corrosie in zit, zitten overal. Het gaat om honderden bouten en moeren waarmee de fundering van het zwembad vastzit. Wethouder Arjan van der Weegen: "De draagconstructie is niet standaard. We kunnen er moeilijk bij. We kunnen ook niet snel overzien hoe groot het probleem is."



Zwemmers zullen vanaf nu moeten uitwijken naar zwembad De Stok in Roosendaal. Vanaf de meivakantie kan er ook weer gezwommen worden in buitenbaden De Meermin in Steenbergen of De Melanen in Halsteren.



Zwemles

Zo'n 800 kinderen hebben zwemles in De Schelp. Wethouder Van der Weegen: "Ik wil maandag weten wat de mogelijkheden zijn om de kinderen ergens anders onder te brengen."

De gemeente gaat ook onderzoeken of het mogelijk is het openluchtzwembad, dat normaal pas in mei open gaat, eerder open te doen.