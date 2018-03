Drie gewonden bij ernstig auto-ongeluk in Best

BEST - Op de Sonseweg in Best is donderdagmiddag een ernstig auto-ongeluk gebeurd waarbij drie auto’s zijn betrokken. Drie inzittenden zijn met nog onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Naast meerdere ambulances, politie en brandweer werd een traumahelikopter opgeroepen om hulp te verlenen.

Afgesloten

De Sonseweg was door het ongeluk rond half vijf nog afgesloten. Dat zorgde voor de nodige vertraging, mede omdat door een ander ongeluk op de A2 veel verkeer in de regio Eindhoven via deze weg omrijdt.