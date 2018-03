'Stem niet op mij!' Kandidaten omstreden Bredase Stadspartij kunnen niet van lijst af

BREDA - Het is een vrij uniek verschijnsel dat zes kandidaten van dezelfde partij opstappen, nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen. Toch gebeurde het bij de Bredase Stadspartij van Paul de Jong. De Jong raakte deze week opnieuw in opspraak na het publiceren van een onderzoek van Omroep Brabant.

Voordat we het onderzoek publiceerden hadden er al zeker drie mensen afstand gedaan van hun plek op de lijst. Na de publicatie kwamen er daar nog drie bij, inclusief een bestuurslid. Met een lijst waar achttien namen op staan, betekent dat dat inmiddels één derde van die lijst zegt niks meer te maken willen hebben met de Bredase Stadspartij.



Dat levert een probleem op. Je kunt namelijk niet meer van de lijst af als je er eenmaal op staat. De namen van de afgehaakte kandidaten zullen tóch gewoon verschijnen op het papier wat wij 21 maart voor ons krijgen in het stemhokje. Een extreem voorbeeld van dit probleem was de deelname van de Lijst Pim Fortuyn aan de landelijke verkiezingen van 2002. Fortuyn werd vlak voor de verkiezingen doodgeschoten. Toch stond hij gewoon op de kieslijst, en mensen stemden massaal op hem.



'Stem niet op mij'

De opgestapte leden zijn dus tóch gewoon verkiesbaar. “Maar ik raad iedereen af om op mij te stemmen. Een stem op mij betekent indirect een stem op Paul de Jong”, zegt Sander Diske van Dijk, nummer 7 op de lijst. Ook Omar Ben Azzouz, nummer 8 op de lijst, zegt niet in de gemeenteraad te willen belanden, en roept mensen op niet op hem te stemmen. Diske van Dijk moedigt mensen aan wél te gaan stemmen, maar dan op een andere partij.



Volgens Heleen Hörmann van de Kiesraad is het oproepen om niet op iemand te stemmen één van de opties. Een andere optie kan zijn dat iemand bij genoeg stemmen wel gewoon in de raad gaat zitten, maar dan op eigen titel. “Dat mensen zich afsplitsen als ze eenmaal in de raad zitten, gebeurt regelmatig, maar dat ze al afgesplitst zijn vóór de verkiezingen, dat zie je niet veel”, zegt ze.

Lager op de lijst

Dat onderschrijft ook bestuurskundige Julien van Ostaaijen. “Het gebeurt wel vaker dat mensen niet verwacht hadden genoeg stemmen te halen en dat ze hun zetel niet innemen omdat ze toch niet willen. Het zijn dan vaak mensen die wat lager op de lijst staan en uit beleefdheid toe hebben gezegd wel mee te doen.”



Of de situatie van de Bredase Stadspartij, met zes vertrekkende kandidaten, uniek is weet Van Ostaaijen niet. “Daar heb ik geen onderzoek gedaan. Ik ken alleen geen andere voorbeelden, en zes is wel heel erg veel”, zegt Van Ostaaijen. “Dat zal ook wel te maken hebben met jullie publicatie”, voegt hij er aan toe.