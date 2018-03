Willem II-supporters blij met onvermijdelijk vertrek Erwin van de Looi: 'We konden niet anders'

TILBURG - De supporters van Willem II hebben met het vertrek van trainer Erwin van de Looi hun doel bereikt. Wie er tijdens het slot van de competitie voor de groep staat maakt niet uit, fans van de Tricolores gaan de club volle bak steunen om in de eredivisie te blijven.

“Dit was onvermijdelijk”, zegt Wim Vos, voorzitter van supportersvereniging Kingzine. Hij spreekt namens alle supportersgroepen. “Gelet op de gebeurtenissen van de afgelopen dagen. Het is jammer dat we het zo op de spits hebben moeten drijven, maar wij vonden als supporters dat we niet anders konden. Het had me verbaasd als Van de Looi zaterdag op de bank had gezeten.”

Toch kwam Willem II woensdag nog met een statement dat Van de Looi zou blijven en dat de actie van de supporters ‘onmenselijk’ was. “Dat is naïef. Ze hebben niet voldoende onderkend welke onvrede er onder supporters en sponsors sluimerde. De onvrede bestond al maandenlang. Dat ging over het handelen van Van de Looi, maar ook over het spel dat op de mat werd gelegd.”

Volgens Vos hebben de Willem II-supporters het niet teveel op de man gespeeld. “Nee. Wij hebben ook niets tegen Van de Looi. We vinden wel dat zijn positie onhoudbaar was geworden, gelet op alle ontwikkelingen en de wijze waarop hij spelers het veld in stuurt. We moesten maatregelen nemen. We konden niet anders.”

Opvolger Van de Looi?

Met het vertrek van Van de Looi zit Willem II nu zonder hoofdtrainer. Zaterdag zit Reinier Robbemond op de bank tegen PSV. Hoe het daarna gaat, is onbekend. “De naam van Peter Hyballa zingt rond, de oud-trainer van NEC. Ik denk dat het een geschikte persoon is”, zegt Vos. “We hebben behoefte aan een trainer die spelers weer echt kan motiveren.”

De opvolging van Van de Looi is van latere zorg, met zijn vertrek hebben de supporters nu wat ze willen. “Dat klopt. Al moeten we niet spreken van ‘we hebben ons zin’. Deze situatie levert alleen verliezers op. Maar het is zoals het is. Wij hebben ons doel bereikt. We gaan er nu alles aan doen om samen Willem II in de eredivisie te houden. We gaan ze volle bak steunen.”