Zitskiester Linda van Impelen slaat afdaling over in PyeongChang vanwege blessure

PYEONGCHANG - Zitskiester Linda van Impelen uit Mierlo gaat zaterdag niet van start op de afdaling, het openingsnummer voor de alpineskiërs op de Paralympische Spelen in PyeongChang. De Brabantse is nog niet voldoende hersteld van de gevolgen van een val in februari. Van Impelen richt zich nu op de Super G van zondag.

“Ik heb de afgelopen weken hard gewerkt, maar het is jammer genoeg niet op tijd gelukt voor de afdaling. Daar baal ik natuurlijk van, maar ik concentreer me nu vooral op de volgende wedstrijd. Daar ga ik volledig voor en heb ik vertrouwen in”, zegt Van Impelen.

Enige Brabantse

De Mierlose liep tijdens een training in Canada een gebroken pink en een gescheurde spier bij haar rib op. Toch strijdt ze als enige Brabantse in PyeongChang nog op de disciplines slalom, reuzenslalom, supercombinatie en Super G.