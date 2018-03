Verdachte (17) keienongeluk opgelucht na vrijlating: 'Het was zwaar voor hem'

SCHIJNDEL - "Het was zijn eerste keer in detentie. De vijf weken vielen hem zwaar." Dat zegt advocaat Bob de Jong. Hij is de advocaat van de 17-jarige verdachte van het keienongeluk in Schijndel. Donderdag werd duidelijk dat hij 'eindelijk' wordt vrijgelaten, maar nog wel verdacht is. "Hij is opgelucht dat hij naar huis mag."

Ook zijn medeverdachten (18 en 19 jaar) worden vrijgelaten. Ze worden nog allemaal verdacht van betrokkenheid bij het keiongeluk vorig jaar op de Schijndelse Structuurweg.

DNA-sporen op keien

Op die weg botste Tynni Habraken (33) met haar auto tegen keien die op de weg waren gelegd. Mede dankzij DNA-sporen die op de keien werden aangetroffen, konden de drie verdachten worden aangehouden.

Advocaat De Jong pleitte eerder al voor vrijlating van zijn cliënt. "Natuurlijk ziet hij de ernst van alles wel in, maar het viel hem heel erg tegen dat de rechtbank daar toen niet in meeging." De 17-jarige Schijndelaar is nu dan ook erg opgelucht alsnog vrij te zijn.

Enkelband voor verdachten

Hij heeft wel, samen met de andere twee, een enkelband gekregen. "Maar dat is altijd beter dan detentie", zegt De Jong. Over de voorwaarde van de enkelband laat De Jong niets los.

Hoogleraar jeugdrecht Paul Vlaardingerbroek zegt dat een enkelband een 'heel effectief middel' is. "Het zijn jonge jongens. Ze kunnen hierdoor bijvoorbeeld gewoon naar school."

'Slachtoffer al genoeg meegemaakt'

De verdachten zullen de enkelband niet hebben gekregen, omdat ze misschien zouden weglopen, denkt Vlaardingerbroek. "De rechter kan dit bijvoorbeeld opleggen omdat ze niet in de buurt mogen komen bij het slachtoffer. Zij heeft natuurlijk al enorm veel meegemaakt."

Het Openbaar Ministerie verdenkt de jongens van 'poging moord dan wel doodslag in vereniging'.