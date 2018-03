Zwangere Laura mag na haar zwangerschapsverlof beginnen bij bedrijf in Vleuten

PUTTE - Van zwanger en werkloos naar zwanger en een nieuwe baan. Het is de 25-jarige Laura Kooijman uiteindelijk toch gelukt. Ze begint na haar verlof op 1 augustus bij MvR en Partners in Vleuten. "Het is best wel spannend."

"Toen ik het artikel schreef op Linkedin had ik niet echt verwacht dat het zo snel zou gaan. Maar toen ik door had dat ik op deze manier best veel mensen bereikte, begon ik het toch wel een beetje te beseffen", vertelt Laura. De aanbiedingen stroomden na het artikel langzaam binnen.

LEES OOK: Als zwangere aan een baan komen, blijkt een hels karwei

Van nergens worden aangenomen naar moeten kiezen wat je leuk vindt. Zo kan het dus ook. "Ik heb dit niet geschreven omdat ik de wereld wilde verbeteren of iets feministisch wilde bereiken. Ik wilde gewoon een leuke baan. En dat is nu gelukt." Laura gaat vanaf 1 augustus vierentwintig uur per week aan de slag bij het bedrijf. "Ik voelde me er gelijk thuis."

"Het is een best wel brede functie eigenlijk. Het is een soort binnendienst in combinatie met mediacontent. Elke dag is het weer iets anders." Laura is niet de enige parttimer binnen het bedrijf. "Het werk valt gewoon ontzettend goed te combineren met een gezin", sluit Laura af.