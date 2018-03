Brabant aan zee, droom of nachtmerrie?

BERGEN OP ZOOM - De aanpak van het Grevelingenmeer in Zeeland zorgt voor jaloerse blikken in Bergen op Zoom. Het Zeeuwse meer wordt weer verbonden met de zee om de natuurlijke balans te herstellen. Dat willen ze ook in West Brabant. De Binnenschelde en het Volkerak-Zoommeer kampen al jaren met problemen, zoals vissterfte, stankoverlast en blauwalg. Veel Bergenaren willen daarom het zoute water weer terug; Bergen op Zoom aan zee.

Maarten Velthoen is gemeenteraadslid en voorzitter van de zeeverkenners. Hij is regelmatig in de buurt van de Binnenschelde te vinden en voorstander van de terugkeer van het zoute water: "We moeten nu vol gas geven richting de minister. Ze is op de goede weg gestart (in Zeeland red.) en laten we nu ook het zoute water doortrekken tot in de Binnenschelde."



Deltawerken

Door de aanleg van de Oesterdam in de jaren tachtig werd het Volkerak-Zoommeer afgesloten van de Oosterschelde. Het zoute water rond Bergen op Zoom werd langerzamerhand zoet. "Door de grote hoeveelheid fosfaten groeiden de planten tot aan de oppervlakte. Daardoor komen de zeilbootjes regelmatig vast te zitten met hun kiel", legt Velthoen uit.



Louis van der Kallen, ook raadslid en bestuurslid van waterschap Brabantse Delta ziet de terugkeer van het zout niet zitten: "Het is nostalgie. Het is begrijpelijk dat mensen het graag willen, anderzijds is de Oesterdam er niet voor niets. Nooit meer '53 en dan moet je soms wennen aan een andere omgeving, een zoete biotoop. De natuur herstelt zich van zelf maar dat duurt jaren, misschien wel tientallen jaren."



'natuur herstelt zich'

Volgens Van der Kallen levert de terugkeer van zout water bovendien problemen op voor de landbouw en de scheepvaart. "Ook de fundering van huizen op de Bergse Plaat zouden kunnen worden aangetast. Waarom zou je zoveel geld uitgeven voor een probleem dat zichzelf oplost. Dat is niet mijn hobby", aldus Van der Kallen.



Maarten Velthoen vindt een medestander in het gemeentebestuur en de provincie. "Het zou toch fantastisch zijn voor de stad en voor de recreatie. Dat heerlijke schone zilte water. Nu moeten we er voor naar Tholen terwijl we het hier vroeger zelf hadden. Het komt ooit terug. Dat weet ik zeker."



Minder krabben

En hoewel het politieke tij na de Zeeuwse ingreep nu gunstiger lijkt, zal het nog een kwestie van een lange adem zijn voordat Brabant echt weer 'aan zee' ligt. Louis van der Kallen moet er niet aan denken: "Zoet smaakt uitstekend en dat er dan minder krabben zijn maar misschien wel meer rivierkreeftjes. That's life".