Brabant kleurt weer wit, maar ditmaal door hagel: veel file door gladheid

EINDHOVEN - Het was weer eens wit in Brabant, met name in Noordoost-Brabant. Aan het einde van de middag trok een fikse hagel- en onweersbui over de regio heen. Dat leverde ook flinke vertraging op de wegen op.

De VerkeersInformatieDienst (VID) spreekt van meerdere hagelfiles die zijn ontstaan door gladheid. Op de A50 en A73 stond er volgens de VID tijdens de avondspits zo’n 21 kilometer file door de hagel. Rond halfzeven stond er nog altijd 17 kilometer op de A73 .

Op de Vorstenbosscheweg bij Nistelrode leidde de plotse gladheid tot een frontale aanrijding, zo tweet een wijkagent. Daarbij viel één gewonde.