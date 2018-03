Veruit grootste deel van geblokkeerde melkveebedrijven weer vrijgegeven door minister

DEN HAAG - Een groot deel van de melkveebedrijven die door minister Carola Schouten (ChristenUnie) van Landbouw deels werden geblokkeerd vanwege mogelijke fraude, zijn weer vrijgegeven. Het gaat om in totaal 1800 van de 2200 bedrijven die werden geblokkeerd. Dat liet de minister donderdag weten in een brief aan de Tweede Kamer.

De meeste bedrijven hebben fouten in hun administratie hersteld en mogen daarom weer dieren aan- en afvoeren, zo schrijft de minister in haar brief. Er zijn nog vierhonderd bedrijven die wel geblokkeerd blijven, van 190 daarvan eist de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) extra gegevens.

De blokkade, die inhoudt dat boeren geen dieren mogen af- of aanvoeren, werd ingesteld na de onthulling dat veel veehouders de administratie van kalveren niet op orde hadden. Dat leidde tot vermoedens dat er zou worden gesjoemeld met de registratie van melkkoeien. Door te rommelen met de geboortecijfers is het voor boeren makkelijker om aan de regels voor fosfaatuitstoot te voldoen, wat veel geld kan schelen.

Weerstand tegen blokkade

De blokkade werd ingesteld voor alle bedrijven die hun administratie niet op orde hadden. Hoewel er onder veel boeren geschokt werd gereageerd op de fraude was er weerstand tegen de blokkade. Landbouworganisatie LTO noemde de maatregel eerder buitensporig. Het zou een groot aantal boeren onterecht criminaliseren.

Daar is de minister het niet mee eens, stelt ze in de brief. Ze noemt de maatregel nog steeds terecht. Verder laat ze weten dat er wordt onderzocht of het registratiesysteem verbeterd kan worden, zodat het moeilijker wordt om het gesjoemel in de hand te werken.