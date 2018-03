Catharina Ziekenhuis onder zware druk door griepgolf: operaties uitgesteld en lange wachttijden

EINDHOVEN - Het is erg druk op de Spoedeisende Hulp en de verpleegafdelingen in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven door de griepgolf. Steeds meer bedden in het ziekenhuis worden ingenomen door patiënten met griep of longproblemen, zegt het ziekenhuis. Het gaat vaak om oudere patiënten.

Ook veel medewerkers van het ziekenhuis hebben te maken met griepachtige verschijnselen, waardoor er een personeelstekort is.

Operaties verzet

Het ziekenhuis heeft maatregelen genomen, zoals het minder uitvoeren van ‘planbare’ operaties . Tien procent van de ingeplande operaties wordt verzet. “Wij zijn ons ervan bewust dat het afzeggen van een operatie heel vervelend is, maar vragen de mensen die getroffen worden door deze maatregel om begrip om dit landelijke probleem zo goed en snel mogelijk te kunnen opvangen.”

LEES OOK: Griepepidemie zorgt voor bomvolle ziekenhuizen en tekort aan bedden, dagelijks zijn er opnamestops

Ook op de Spoedeisende Hulp loopt het vol. De wachttijd voor patiënten kan daardoor oplopen. Volgens de voorlichter wordt er kritisch gekeken naar de acute klachten en wordt de afweging gemaakt of een patiënt geholpen moet worden op de Spoedeisende Hulp of ook geholpen kan worden op de polikliniek.

Volgens de voorlichter van het Catharina Ziekenhuis liggen ook de ziekenhuizen in de regio en ver daarbuiten vol door de gevolgen van de griep.