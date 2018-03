Michael van Gerwen wint na matige start redelijk makkelijk van Simon Whitlock

VLIJMEN - Michael van Gerwen stond donderdagavond in de Premier League Darts tegenover Simon Whitlock. Het was een duel tussen de nummer twee en nummer drie van de competitie. Van Gerwen won na een matige start redelijk makkelijk van zijn Australische opponent: 7-4.





Van Gerwen mocht beginnen aan de wedstrijd, maar het was Simon Whitlock die als eerste op een finish kwam. Vanaf 170 ging het nog mis op de bull. Omdat Van Gerwen 108 niet uit wist te gooien kreeg Whitlock vanaf 25 nog een kans. Die pakte hij gretig: 0-1. De tweede leg ging, ondanks dat Van Gerwen een pijl op een dubbel kreeg, ook naar Whitlock.

Ook in de derde leg gooide Van Gerwen mis bij een kans op een dubbel. Grote gevolgen had het niet, omdat Whitlock nog niet op een finish stond. In de volgende beurt pakt Van Gerwen zijn eerste leg. De volgende leg gaat ook naar Mighty Mike, die zo op 2-2 komt.

Bij 2-2 kreeg Van Gerwen vanaf 120 een pijl op een dubbel, zijn pijl zat er echter ver vandaan. In zijn volgende beurt gooide hij drie pijlen naast de dubbel tien. Whitlock gooide vervolgens wel uit, waardoor hij wer op voorsprong kwam. Via een 110-finish kwam Van Gerwen terug tot 3-3. De volgende leg ging met groot gemak naar de man uit Vlijmen, die voor het eerst op voorsprong kwam.





Whitlock kwam terug tot 4-4, maar daarna ging het mis voor de Australische darter. Met twee gewonnen legs op rij verzekerde Van Gerwen zich van een punt. Dat werden er uiteindelijk twee. Nadat er nog een matchdart mis ging, gooide hij via een enkele negen en dubbel acht uit.