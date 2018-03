Teleurstelling bij Willem II, maar zoektocht naar punten en nieuwe trainer is gestart

TILBURG - Het vertrek van trainer Erwin van de Looi doet binnen de club pijn, maar tegelijkertijd kijken spelers en directie vooruit. De zoektocht naar een nieuwe trainer is gestart. En er moeten in de komende weken punten gepakt worden in de strijd tegen degradatie. Het zijn roerige tijden in Tilburg.

“Dit is zeer teleurstellend, uiteraard”, zegt technisch directeur Joris Mathijsen over het vertrek van Van de Looi. “Het komt nooit goed uit, maar zeker niet in deze fase. Erwin vond dat de focus teveel op hem ligt en niet op het steunen van de ploeg, daarom heeft hij deze beslissing genomen. Uiteraard hebben we overleg gehad, maar de beslissing is van Erwin geweest.”

Joost van Erp, Willem II-watcher van Omroep Brabant, keek niet raar op van het nieuws rondom Van de Looi. “Als je er langer over nadenkt, dan is het geen verrassing. Van de Looi is een nette man, hij wil het keurig afronden. Hij is het niet eens met de fans, maar om te voorkomen dat de spelers onder deze situatie leiden offert hij zichzelf op.”

Dat fans begonnen te morren is volgens Van Erp niet vreemd. “De laatste twee wedstrijden, tegen Feyenoord en sc Heerenveen, waren echt slecht. Ik snap dat fans zich zorgen maken. Als je kijkt naar de ranglijst is het niet goed, maar het was ook nog geen twee voor twaalf.”

Reinier Robbemond

Met het vertrek van Van de Looi is er een vacature gekomen bij Willem II. Donderdag stond Reinier Robbemond, assistent onder de vertrokken hoofdtrainer, voor de groep. Hij neemt de taken tot en met de wedstrijd van zaterdagavond over. Mathijsen weet nog niet wat er daarna gaat gebeuren. “We beraden ons in de tussentijd op hoe het verder moet na zaterdag.”

De naam van Peter Hyballa valt regelmatig. “Iemand die de boel op scherp kan zetten, zo’n type zoekt Willem II. Het is een goede trainer, dat heeft hij bij NEC laten zien. Iemand met tactisch inzicht en passie. De supporters zien graag zo’n type”, zegt Van Erp. “Maar het is de vraag of hij ook voor de lange termijn is. Ik denk dan eerder aan Jack de Gier of Alex Pastoor.”

Steun

De huidige situatie heeft nog wel iets positiefs voor de spelersgroep. “Supporters zouden de eerste vijf minuten wegblijven, dat soort ongein heb je nu niet. Er is minder spanning. Voor de spelersgroep is dat fijner. Er werd gezegd dat supporters niet meer mee zouden gaan naar uitwedstrijden zolang Van de Looi trainer was. Dat heb je nu niet. De ploeg krijgt steun, dat is belangrijk.”

Mathijsen rekent ook op die steun, al zit het tussen de directie en supporters nog niet helemaal lekker. “Ik ga er vanuit dat supporters de ploeg steunen. We moeten nu verder. Er is één ding belangrijk, dat is de club. We hebben samen een doel, het eredivisieschap veiligstellen. Daar hebben we de fans bij nodig.”