Eindhovense kapper helpt kankerpatiënten aan pruiken: 'Het geeft je vrijheid'

EINDHOVENSE - De Eindhovense kapper Peels helpt kankerpatiënten die door de chemo hun haar verliezen aan een pruik. Dat gaat in samenwerking met de stichting pruik voor elkaar, die mensen financieel helpt bij de aanschaf van een pruik. Want lang niet iedereen kan dat zelf betalen.

De 59-jarige Hanneke uit Eindhoven is zo iemand. Met een uitkering kan zij onmogelijk zelf een pruik betalen. Omdat ze chemokuren krijgt vanwege de borstkanker, valt het haar uit. De hulp van de stichting puik voor elkaar bood uitkomst. Want een pruik kost al gauw achthonderd euro. Het kan zelfs oplopen tot een paar duizend euro.



Vrijheid

De pruik die Hanneke bij Peels haarmode krijgt doet haar zichtbaar goed: "Je voelt je niet meer ziek, als ik nu de straat op ga, dan ben ik gewoon bij de kapper geweest. De kanker is al zwaar genoeg, dit geeft je een gevoel van vrijheid".



Kapper Jeroen Peels noemt mensen blij maken het mooiste vak van de wereld: "Als je ze binnen ziet komen met lood in de schoenen en ze worden blij dat ze er weer mooi uit kunnen zien, dat is prachtig".



Puik voor elkaar

Jannie Kalkman van de stichting puik voor elkaar vindt het resulaat bij Hanneke geweldig: "Hier doe je het voor". Volgens haar springen in Brabant vaak families en gemeenten bij om de aanschaf van een pruik te kunnen betalen. Maar in de Randstad is het vaak dramatisch, daar zijn ze niet zo gul.