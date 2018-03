Ireen Wüst hijst zich in galajurk om snel op de foto te gaan tijdens diner voor de Nachtwacht

AMSTERDAM - Alle voormalige en huidige wereldkampioenen allround schaatsen kwamen donderdagavond samen in het Rijksmuseum. De bijeenkomst werd georganiseerd aan de vooravond van het WK allround in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Het is 125 jaar geleden dat het eerste officiële WK allround werd georganiseerd. Ireen Wüst uit Goirle bracht ook kort een bezoek aan het galadiner.

"Ik ga wel even, maar dan een half uurtje of zo. Even mezelf in een galajurk hijsen, even langs de visagiste en hup op de foto. Maar daarna ga ik snel weer terug naar mijn hotel. Vrijdag moet ik namelijk weer het ijs op en elke titel is er één", zei Wüst een dag voor het diner.

Donderdagavond stond ze inderdaad in galajurk in het Rijksmuseum. Samen met Sven Kramer ging de schaatsster uit Goirle op de foto voor de Nachtwacht.

Historisch moment

Wüst noemt het samenzijn bij de Nachtwacht een historisch moment. "Hoe vaak gebeurt nou zoiets? Nooit eigenlijk. Het zijn allemaal iconen van de schaatssport die bij elkaar komen. Natuurlijk wil ik daar even bij zijn. Dat kun je daarna nooit meer over doen. Ik zou het heel erg betreuren om dat te missen. Ik realiseer me eigenlijk nog niet dat ik er zelf nu ook bij hoor. Dat besef komt later wel."





WK allround

Wüst gaat vanaf vrijdag strijden voor de titel op het WK allround. Vrijdag komen alle dames in actie op de 500 meter en de 3000 meter. Zaterdag volgen de 1500 meter en 5000 meter. Wüst kan voor de zevende keer deze WK-titel pakken. Het record is in handen van Gunda Niemann, die acht keer wereldkampioen allround werd.