Langverwacht proces tegen Klaas Otto begint, in beveiligde rechtszaal

Achter deze zwaar beveiligde gevel is het proces

BREDA/ROTTERDAM - In de extra beveiligde zittingzaal in Rotterdam begint vrijdag het proces tegen Klaas Otto. Vijf dagen zijn uitgetrokken voor de zittingen rond de voormalige No Surrender-generaal uit Bergen op Zoom. Op de aanklacht staan witwassen, afpersing, zware mishandeling, brandstichting, bedreiging en een (bom)aanslag.

Otto (50) zit voor deze beschuldigingen al sinds juli 2016 in voorarrest, ongewoon lang voor Nederlandse begrippen.



Aanslagrisico en gevaar voor manipulatie

Het proces is niet in de rechtbank in Breda. Volgens politie en justitie is Otto een gevaar. Hij zou afgelopen zomer een moord hebben beraamd op officier van justitie Greetje Bos. Van die officiële beschuldiging is sindsdien niks meer vernomen, de zaak is nog in onderzoek. Deze kwestie zorgde al voor veel vertraging in de behandeling van de zaak.



Wat ook meespeelt bij de afwijkende behandeling van Otto is dat hij in een andere zaak verdacht wordt van het manipuleren van getuigen. Daarom zit hij in een zwaarder regime in Vught waardoor hij minder contact heeft met de buitenwereld. Volgens zijn advocaat bemoeilijkte dit ook een gedegen voorbereiding op zijn proces.



Afpersen en vervalsen

In totaal staan er acht misdrijven op Otto's aanklacht. In grote lijnen kwamen die zaken al aan de orde in de reeks tussentijdse zittingen maar het fijne weten we er nog niet van.



-Zo wordt hij ervan verdacht dat hij vanaf 2007 onderwereldgeld, in de bovenwereld bracht. Witwassen. Negen jaar lang. Het ging om diverse geldsommen van in totaal ruim negen ton en ook tientallen auto's waarmee het witwasbedrag oploopt tot rond de 1,4 miljoen euro.



-Daar aan vastgekoppeld zit de beschuldiging van valsheid in geschrifte. Vanaf 2009 zou hij hebben gesjoemeld met verkoopnota's van zijn auto(verhuur)bedrijf Horizon in Bergen op Zoom.



Handgranaat gooien en brand stichten

-Dan is er ook de zaak van de ontploffing van een auto in de nacht van 2 op 3 maart 2012 in de Kastanjelaan in Halsteren. Met een handgranaat is toen een Mercedes opgeblazen. Over deze zaak en de rol van Otto is weinig bekend gemaakt tot nu toe. Volgens het OM weet hij er meer van.



-Kort daarna, op 10 maart 2012 werd 's nachts brand gesticht in het huis van een lid van Satudarah in Halsteren. In deze zaak is al eerder een man veroordeeld uit Putte veroordeeld tot 3,5 jaar cel. Welke rol Otto hier precies had is onduidelijk. Er vielen geen slachtoffers bij de aanslag en brandstichting.



Dit speelde allemaal in de tijd dat Otto nog een chapter leidde van Satudarah en zijn eigen clubhuis had in Zundert. In februari 2013 begon hij zijn eigen motorclub No Surrender.



Gewelddadige afpersing, Otto neergeschoten

-Vanaf maart 2013 zou Otto twee jaar lang een Belgische autohandelaar hebben afgeperst. Joop M. uit Poppel (B) was het slachtoffer. Otto zou de man in mekaar geslagen hebben en gedreigd hebben zijn oor af te knippen.



Bovendien zou hij gedreigd hebben zijn vrienden van No Surrender binnen te laten en zijn vrouw door de knieën te schieten en haar te verkrachten. Otto eiste tienduizenden euro's. Dat duurde tot 20 maart 2015. Toen schoot Joop M. hem neer. Otto werd geraakt in de nek en overleefde het op een haar. Joop M. kreeg acht jaar cel.



Aftuigen en met de dood bedreigen

-Otto zou ook met medeverdachte Janus de V. iemand hebben afgeperst. Autohandelaar Danny uit Bergen op Zoom. Het ging hier onder meer om een speedboot en tienduizenden euro's.

-Het slachtoffer is met voorbedachten rade afgetuigd met een honkbalknuppel en in zijn gezicht gestompt en geschopt. Dit is de beschuldiging van zware mishandeling.

-Er is ook gedreigd met het afsnijden van vingers en het afsnijden van de oren van zijn kinderen. Deze zware doodsbedreiging is in een aparte beschuldiging uitgewerkt door politie en justitie.



Arrestatie en nieuwe rechtszaken

Otto's arrestatie volgde op 5 juli 2016. Die gevangenisperiode werd kort onderbroken door een tijdelijke vrijlating, onder de voorwaarde dat hij geen getuigen en medeverdachten zou opzoeken. Dat deed hij toch, in Etten Leur, bij zakenrelatie Piet S. Daarom werd Otto half februari 2017 met veel ophef opgepakt thuis in Bergen.



Over dat bezoek aan een zakenrelatie in Etten-Leur is intussen een nieuwe rechtszaak begonnen. Het OM ziet dit als beïnvloeding van getuigen en dat is strafbaar. Deze week nog werd bekend dat deze aanklacht is verzwaard met afpersing. Daarnaast is er nog een proces dat loopt naar de mishandeling van een No Surrender-lid in de bossen bij Bergen op Zoom.



Naast Otto staat ook Janus de V. uit Bergen op Zoom voor de rechter. Maar hij heeft een 'lichtere' aanklacht met alleen bedreiging en zware mishandeling.