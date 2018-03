Leerlingen van basisschool De Schittering hebben het geflikt: ze krijgen eindelijk schone lucht

HOOGE ZWALUWE - Leerlingen van basisschool De Schittering in Hooge Zwaluwe kunnen binnenkort weer zonder hoofdpijn en andere gezondheidsklachten in de klas zitten. De achtste-groepers stapten donderdagavond naar de gemeenteraad en eisten geld voor een nieuw klimaatsysteem. De raad was unaniem. “We waren zo weer de zaal uit met 100 procent instemming.”

De leerlingen zitten al acht jaar in de ‘ellende’, vertelden ze eerder aan Omroep Brabant. Leerlingen hebben hoofdpijn, duizeligheid of eczeem. De lucht is zo droog dat leraren geen lenzen kunnen dragen.

Donderdagavond vergaderde de gemeenteraad eindelijk over het probleem van de school. “Het was mooi, we hadden spandoeken meegenomen en een poster gemaakt met alle fracties erop. De burgemeester zei al vrij snel: ‘Ik denk dat iedereen vóór stemt’”, vertelt Hein Winkelaar namens de leerlingen.

De gemeente gaat nu zorgen voor koelunits in de klaslokalen. “We zijn heel blij. We hebben bereikt wat we wilden bereiken. Morgen krijgen alle leerlingen een traktatie. Ze kregen nog het compliment van de burgemeester dat ze allemaal zo rustig waren gebleven in de raadszaal.”