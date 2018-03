Michael van Gerwen kijkt na 'C-wedstrijd' vol vertrouwen naar koploper: 'Ik pak hem, geen zorgen'

VLIJMEN - Michael van Gerwen won donderdagavond in de Premier League Darts met 7-4 van Simon Whitlock. De start was moeizaam, maar uiteindelijk trok de topdarter uit Vlijmen de winst nog vrij makkelijk naar zich toe. Tevreden was hij echter niet.

"Ik moest terugvechten", zegt Van Gerwen, wijzend naar de 0-2 achterstand in legs. Het lukte Mighty Mike, die uiteindelijk met 7-4 won. "Het was niet mijn beste wedstrijd, maar een overwinning is een overwinning. Ik heb twee punten op zak en dat is het belangrijkste."

De interviewer van de PDC noemde het een B-wedstrijd van Van Gerwen, de nummer één van de wereld corrigeerde meteen. "Een C-wedstrijd. Simon vertraagde het spel. Hij moest iets proberen. Maar ik speelde niet goed. De volgende keer moet ik beter voorbereid zijn op dit spel."

Eerste plaats

Door zijn overwinning kwam Michael van Gerwen in punten op gelijke hoogte met koploper Michael Smith, die op dat moment nog wel een wedstrijd te spelen had. De darter uit Vlijmen maakt zich niet druk over de koppositie, die zal hij vroeg of laat pakken. "Ik moet nog tegen hem spelen. Ik pak hem, geen zorgen."





