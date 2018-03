'Kluisjeskraak Rabobank Oudenbosch een van de grootste in de Nederlandse geschiedenis'

De Rabobank in Oudenbosch (Foto: Hannelore Struijs)

OUDENBOSCH - De schade van de kluisjeskraak in Oudenbosch van afgelopen weekend is veel omvangrijker dan aanvankelijk door de Rabobank werd gemeld. Dat meldt De Telegraaf. Justitie vermoedt volgens de krant dat er tussen de vijf en vijftien miljoen euro is buitgemaakt.

De gekraakte ruimte bevatte niet honderd, maar zo'n zeshonderd kluisjes. Iets meer dan de helft daarvan is gekraakt. Daarmee behoort deze Rabo-kraak volgens de krant tot een van de grootste in de naoorlogse geschiedenis in Nederland. Er lagen zulke grote hoeveelheden cash en goudstaven dat de rovers veel goud open en bloot hebben laten liggen.

Beveiliger of medewerker

De politie sluit niet uit dat een beveiliger of een medewerker van de Rabobank betrokken is geweest bij de inbraak.