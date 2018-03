'Ga door met mensen die bij de club zitten', Frank van der Struijk pleit voor rust bij Willem II

TILBURG - De energieke Duitser Peter Hyballa aanstellen? Doorgaan op de huidige weg met assistent Reinier Robbemond? Of kiezen voor een oud-trainer zoals Robert Maaskant op interim-basis? Wat moet Willem II doen nu coach Erwin van de Looi donderdag opstapte, onder druk van de Tilburgse fans? Midden in de strijd tegen degradatie? We vroegen het Willem II-clubicoon Frank van der Struijk.

Het plotselinge opstappen van Erwin van de Looi donderdag - nadat de club eerder deze week nog het vertrouwen in hem had uitgesproken - gebeurt voor Willem II op een gevaarlijk moment. De laatste acht reguliere competitiewedstrijden van dit voetbalseizoen staan voor de deur en Willem II staat slechts een plaats boven de degradatiezone. Assistent Reinier Robbemond krijgt zaterdag de leiding over het team, tijdens de thuiswedstrijd tegen koploper PSV. Maar wat daarna gaat gebeuren, heeft de club nog niet bekendgemaakt.

Schone lei

Een van de namen die al maanden bij de club rondzingt als opvolger van Van de Looi is die van Jack de Gier. De oud-spits staat echter nog onder contract bij Almere City, waarmee hij promotie naar de eredivisie probeert af te dwingen. Hem eerder naar Tilburg proberen te halen, lijkt lastig. En oud-Willem II'er Frank van der Struijk zou daar ook niet voor kiezen.

"Een nieuw seizoen moet je met een schone lei beginnen", vindt de verdediger uit Lennisheuvel. "Ik zou doorgaan met mensen die bij de club zitten, het intern oplossen. Het is bij Willem II niet zo erg crisis als bij Roda JC, Sparta en FC Twente. Je hebt vijf punten afstand tot de plaatsen 16 en 17. Die worden niet zomaar ingehaald", benadrukt hij. "En als je een keer wint, sta je zo weer tiende. "

Hyballa of Petrovic

In een schokeffect, door met bijvoorbeeld Peter Hyballa of Zeljko Petrovic een totaal ander type dan Van de Looi aan te stellen, ziet Van der Struijk niets. "Aan een nieuwe trainer met een andere speelwijze moet je weer wennen als spelersgroep. Daar heb je tijd voor nodig, en die heb er nu niet."