De Kerkstraat Kiest: Oeffelt maakt zich zorgen over de toekomst van hun dorp

OEFFELT - Bijna elke Brabantse gemeente heeft wel een Kerkstraat. Van oudsher een centrale plek in de gemeente waar mensen op zondag bij elkaar kwamen om naar de kerk te gaan. Ook een plek waar wekelijks de ontwikkelingen in het dorp of de stad werden besproken. De gang naar de kerk zit er bij veel mensen niet meer in en in sommige plaatsen is zelfs de kerk verdwenen. Maar de verschillende Kerkstraten zijn natuurlijk gebleven. Gelukkig wel.

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen wil Omroep Brabant die 'bijpraat functie' van de Kerkstraat nieuw leven inblazen.

Tot aan de verkiezingen bezoeken we zeven Kerkstraten van oost tot west in onze provincie. Op het kaartje onderaan de pagina stellen de bewoners van de Brabantse Kerkstraten zich voor. Maandag: de Kerkstraat in Oeffelt!

Zorgen

"Vroeger hadden we zes bakkers en was alles zo geregeld, nu hebben we nog een winkel en duurt het eindeloos voor er iets gebeurt." Als het over de verkiezingen gaat hoor je vooral dat de bewoners in de Kerkstraat bezorgd zijn over de toekomst van hun dorp.

Oeffelt wordt opgeslokt

Tot 1994 was Oeffelt een zelfstandige gemeente, maar bij de ingrijpende gemeentelijke herindeling van dat jaar werd Oeffelt bij Boxmeer gevoegd. Ondertussen zijn er vergevorderde plannen om alle gemeente in het Land van Cuijk op te laten gaan in één gemeente van 80.000 inwoners. Maar wat vinden de bewoners van de Kerkstraat daarvan?

