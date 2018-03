Galblaasoperatie uitgesteld door griep, 'Het is overmacht maar de zenuwen gieren wel door mijn keel'

MOERDIJK - Bianca Pieterse (44) uit Moerdijk is een van de vele patiënten die door de griepgolf langer op haar operatie moet wachten. Ze heeft last van galstenen en kreeg vrijdag te horen dat ze zeker nog drie weken moet wachten op een ingreep. "Het is overmacht, je kunt er niets aan veranderen, maar de zenuwen gieren intussen wel door mijn keel."

Met de kennis van nu had ze in januari beslist een andere keuze gemaakt. Haar zoontje was benoemd tot prins carnaval en dat wilde ze nog graag meemaken. Of de operatie direct na de feestdagen kon? "Dat was geen enkel punt, maar ja, toen was er ook nog geen griepgolf."

Omdat daarna een oproep uitbleef, belde ze na de feestdagen het Bravis ziekenhuis. Maar zowel in de vestiging in Bergen op Zoom als die in Roosendaal had het griepvirus toegeslagen. "Je kunt het ziekenhuispersoneel niet opjagen, ziek is ziek. Het is overmacht, dus wachten is het enige dat ik kan doen."

Enigszins verontrust door alle berichten nam ze vrijdagochtend opnieuw contact op. De afdeling Opname vertelde dat de operatie zeker drie weken is uitgesteld. "Mijn huisarts verwacht nu dat het zelfs langer kan gaan duren."

Overmacht

Bianca weet dat het pure overmacht is. Er valt niemand iets te verwijten. Ze probeert het een plek te geven en er kan zeker nog wel een lach af. "Maar ik merk dat ik er wel van in de stress raak. Ik heb eerder al twee pijnlijk aanvallen gehad en heb angst dat er weer eentje zit aan te komen. En wat als ik een ontsteking krijg? Dan kunnen ze ook niet opereren."

Ondanks de onzekerheid heeft Bianca niet overwogen om naar een ander ziekenhuis te stappen. "Na de operatie moet ik een paar dagen in het ziekenhuis herstellen. Rotterdam is vanuit Moerdijk lastig te bereiken. Ook een ziekenhuis in België is geen optie."

Voor nu is het vooral nagelbijten. Wachten op een verlossend telefoontje. "Als dat er komt, laat ik direct alles uit handen vallen en sta ik meteen bij ze op de stoep."