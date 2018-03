PSV-trainer Cocu: 'We moeten niet gaan denken dat we op 80 procent kunnen winnen'

EINDHOVEN - PSV komt steeds dichter bij de 24e landstitel in de clubhistorie. Met wedstrijden tegen achtereenvolgens Willem ll (uit), VVV-Venlo (thuis) en NAC Breda (thuis) kunnen de Eindhovenaren zomaar eens begin april kampioen worden. PSV-trainer Cocu waakt voor gemakzucht: "We moeten niet gaan denken dat we op tachtig procent kunnen winnen, daar hebben we de kwaliteiten niet voor."

De sfeer is goed in Eindhoven. "Dat is aan de ene kant ook wel logisch", zegt Cocu. "Als je in de positie staat waarin wij nu staan, is er natuurlijk een bepaalde rust." Toch is dat volgens Cocu relatieve rust. "Het is natuurlijk zelden echt rustig bij een topclub. Er is altijd druk, concurrentie en een bepaald verwachtingspatroon van de buitenwacht. Daar moet je mee om kunnen gaan."



Bij de tegenstander van aankomend weekend, Willem ll, heerst er juist onrust. De Tilburgse club werkte alles behalve rustig toe naar de wedstrijd met de koploper van de eredivisie. Trainer Erwin van de Looi stapte donderdag namelijk op, nadat supporters van Willem ll begin deze week het vertrek hadden geëist van de coach.

Gevaar

Het gevaar van Willem ll is nu vooral het feit dat er onduidelijkheid is over hoe de Tilburgers gaan spelen, vindt Cocu. “Je weet nooit wat dat met een ploeg doet. We weten niet precies hoe ze gaan spelen, daar ligt het gevaar." PSV zal de ploeg zijn die het spel zal maken tegen Willem ll. “Daar hebben we op getraind deze week”, zegt Cocu. "Wij moeten ons voorbereiden op meerdere scenario's van de speelwijze van Willem ll."

Romero

PSV heeft een aantal personele problemen. Jorrit Hendrix is na zijn gele kaart van vorige week geschorst en ook Hirving Lozano moet nog één wedstrijd toekijken na zijn rode kaart tegen sc Heerenveen. De in de winter aangetrokken Maximiliano Romero is ook nog niet fit. Cocu verwacht nog wel dat Argentijnse aanvaller dit seizoen nog minuten zal gaan maken. "Er breekt een belangrijke periode aan na de internationale break. Dan moet hij zich gaan aansluiten bij het team", zegt Cocu. Romero zal zich wel moeten bewijzen aan Cocu en zijn staf. "Concurrentie is er altijd en hij moet laten zien dat hij hoort te spelen."

De Brabantse derby Willem ll - PSV begint zaterdagavond om kwart voor acht.