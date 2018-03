Paaspop maakt 14 nieuwe bands bekend, onder wie The Brahms en Handsome Poets

SCHIJNDEL - De organisatie van Paaspop heeft veertien nieuwe acts toegevoegd aan het programma. Daarmee is de line-up van het driedaagse festival in Schijndel op een oor na geveld. Komende week worden de laatste namen bekendgemaakt.

De veertien nieuwe acts voor Paaspop zijn: Amartey & The Band Recraft, Amæzing Snäkes, B-Front, The Brahms, Childsplay, Donnie, Handsome Poets, Heavy Metal Cantus, Jungle By Night, Kinderkoor No Kidding, Suzan & Freek, TenTempiès, Traudes, The Ultimate Guns 'N Roses Tribute.



Paaspop besloot eerder na lang wikken en wegen om het optreden van rapper Boef te schrappen na zijn vrouwonvriendelijke uitlatingen. Een van de hoofdacts dit jaar is de legendarische Iggy Pop.

200 acts

Het festival in Schijndel profileert zich steeds meer met een divers aanbod. Zowel pop-, rock- als dancemuziek komen aan bod. In totaal treden ongeveer tweehonderd acts op tijdens het driedaagse evenement. Paaspop vindt plaats van vrijdag 30 maart tot en met zondag 1 april op terrein De Molenheide.

