Gewapende overvallers huis Budel op de vlucht, bewoonster niet gewond

BUDEL - Twee gewapende mannen hebben vrijdagmiddag rond halftwee een huis aan de Dr. Kuyperstraat in Budel overvallen. De bewoonster van het huis was op het moment van de overval thuis. Zij is volgens de politie niet gewond geraakt. De daders zijn er te voet en zonder buit vandoor gegaan in de richting van de Taxandrialaan.

De politie heeft vrijdagmiddag buurtonderzoek gedaan. Ook bekijkt ze of er bruikbare camerabeelden zijn. Rond halfvier waren er nog geen verdachten aangehouden.

Signalement overvallers

De politie heeft een signalement van de overvallers verspreid. Het gaat om twee ‘oostbloktypes’ van ongeveer 35 jaar oud. Een van hen draagt een blauwe trainingsbroek met een rode streep, de ander een blauwe spijkerbroek. Een van de overvallers heeft een beige jas aan en mogelijk hebben ze allebei een muts op.









Het advies is de overvallers niet zelf te benaderen wanneer je ze ziet.