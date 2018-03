Interim-trainer Robbemond rekent weer op een positieve achterban

TILBURG - De clubleiding wilde met hem verder, de spelers wilden met hem verder en zijn technische staf wilde met hem verder. Maar (een groot deel van) de fans waren klaar met Erwin van de Looi. En die geluiden werden zo krachtig dat de trainer van Willem II het bijltje er uiteindelijk bij neerlegde. Daarom is Reinier Robbemond nu, waarschijnlijk tijdelijk, de hoofdtrainer van de tricolores.

Maar het gaat te ver om te zeggen dat Robbemond blij is dat hij zaterdagavond als hoofdcoach bij Willem II op de bank zit in het thuisduel tegen PSV.



"Het is spannend, maar nu overheerst vooral de teleurstelling over wat er gebeurd is en dat Erwin vertrokken is. Maar we moeten door en dus proberen we ons zo goed mogelijk voor te bereiden op de wedstrijd tegen PSV. Het plan en de aanpassingen die we gaan doen voor de wedstrijd tegen PSV zijn al in overleg met Van de Looi gemaakt. Daar wijk ik niet erg vanaf."

PSV thuis. Altijd lastig

De eerste wedstrijd na het vertrek van Van de Looi is meteen een pittige, want de tegenstander is zaterdagavond koploper PSV. Maar Robbemond ziet daar ook wel weer voordelen in.



'Phillip Cocu kijkt mee'

"Elke wedstrijd is in deze fase lastig en in die zin is een wedstrijd tegen een topploeg een voordeel, omdat er dan minder verwacht wordt dan tegen een ploeg die een stuk lager staat. Maar ik zie wel kansen tegen PSV. Welke?" Met een brede lach. "Dat ga ik niet met je delen, want ik denk dat Phillip Cocu met je meekijkt."



Willem II-fans nu aan zet

Waar Robbemond nog wel een beroep op doet is de achterban van Willem II. Onder druk van hen is Erwin van de Looi opgestapt. Nu dat gebeurt is verwacht hij weer de onvoorwaardelijke steun van de supporters.





"Onze achterban zit er elke twee weken en steunt ons fantastisch. Een klein gedeelte daarvan heeft een aktie ondernomen die ik anders aangepakt zou hebben. Maar ik hoop wel dat dat wel tot gevolg heeft dat ook zij weer het team gaan steunen en maximaal achter de groep gaan staan. Dat de supporters en mijn team optimaal gemotiveerd tegen PSV er een echte strijd van maken."