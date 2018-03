NAC-coach Vreven begint tegen ADO aan straf: 'Op de tribune mag je net iets meer dan aan de zijkant'

BREDA - De polonaise bij NAC was lang en hevig, maar nu toch echt voorbij. Na de spectacularire 2-1 winst op Feyenoord van afgelopen weekend wacht zaterdag de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. Een belangrijk duel voor de Bredase ploeg, want NAC is nog altijd niet zeker van lijfsbehoud in de eredivisie. Vanwege een schorsing zit coach Stijn Vreven op de tribune in plaats van op de bank.

De euforie was groot, maar de spelers van NAC hebben de herinneringen aan de zinderende wedstrijd tegen Feyenoord even geparkeerd. Trainer Stijn Vreven, die zelf vanwege een schorsing het duel vanaf de tribune moet volgen, eist opperste concentratie.



"ADO is een stugge en ervaren ploeg", zegt de Belgische oefenmeeser. "Ze zijn echt een team dat weet wat het wel en niet kan. Het is moeilijk om van hen te winnen, dus we zullen top moeten zijn, willen we daar een driepunter pakken."



Moyenne van één tegendoelpunt

ADO is een ploeg die de verdediging erg goed op orde heeft. NAC zal dus zeer effectief met de weinige kansen om moeten gaan, weet ook Vreven. "ADO zit aan een gemiddelde van maar één tegendoelpunt, dus dat is heel weinig. Effectiviteit en rendement zullen inderdaad heel belangrijk zijn."



'Het wij-gevoel maakt ons sterk'

Gelukkig zit NAC -net als ADO Den Haag- in een positieve flow. Van de laatste vijf duels werd er maar eentje verloren. Coach Vreven weet dat zijn ploeg er nog lang niet is, maar hij heeft er vertrouwen in dat hij zijn ploeg voor de eredivisie kan behouden.



"Niets duidt er op dit moment op dat wij in de problemen gaan komen. Maar we zijn er nog niet. De spelers hebben er geloof in en het publiek staat achter ons, dus het mag eigenlijk niet meer mis gaan. Het wij-gevoel, dat er nog altijd heerst, maakt ons sterk en moet ons straks over de streep trekken", aldus Vreven.



Vreven op Haagse tribune

De coach van de Bredase ploeg moet het duel tegen ADO vanwege een schorsing (in totaal drie duels) vanaf de tribune bekijken. Hij kreeg tegen Feyenoord al na vijf minuten een rode kaart. Het is maar de vraag of hij zich tussen de Haagse fans wel koest gaat houden. "Ik heb er gevoetbald, dus ik ken ze een beetje", lacht Vreven. "Maar op de tribune mag je net iets meer dan aan de zijkant."