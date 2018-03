Ireen Wüst op recordjacht tijdens WK Allround in Olympisch Stadion

Ireen Wüst in actie tijdens de Olympische Spelen in Zuid-Korea, vorige maand. (Foto: VI Images)

AMSTERDAM - Twee weken na de succesvolle Olympische Winterspelen in Pyeongchang gaat Ireen Wüst vanaf vrijdag op jacht naar nieuw schaatssucces De 31-jarige kampioene uit Goirle kan dit weekend in Amsterdam de meest succesvolle schaatsster in de historie van het WK Allround worden.

Precies 125 jaar nadat Jaap Eden zich op het Museumplein in Amsterdam liet huldigen als de eerste officiële wereldkampioen allround schaatsen is het toernooi teruggekeerd in de hoofdstad. In het Olympisch Stadion staan er voor Wüst vier afstanden op het menu: de 500 en 1000 meter (vrijdag) en de 3000 en 5000 meter (zaterdag).

Al elf jaar op het podium

Wüst stond sinds 2007 elk jaar op het podium bij de WK Allround. In 2005 debuteerde ze nog met een vijfde plaats, een jaar later werd ze vierde. In 2007 veroverde ze voor het eerst de gouden medaille en sindsdien grossiert ze in eremetaal. In totaal won Wüst op de WK Allround zes keer goud, drie keer zilver en twee keer brons.

Al zes keer goud

Wüst kan voor de zevende keer de WK-titel pakken, na de successen in 2007, 2011, 2012, 2013, 2014 en 2017. Het record is in handen van de Duitse Gunda Niemann, die acht keer wereldkampioen allround werd.





Record in zicht

Met in totaal elf WK-medailles staat Wüst nu nog op gelijke hoogte met de Duitse legende Claudia Pechstein, die tussen 1996 en 2006 één keer goud won, acht keer zilver en twee keer brons. Met een podiumplek tijdens dit toernooi laat Wüst de Duitse definitief achter zich en mag ze zich de meest succesvolle schaatsster aller tijden noemen in de rijke geschiedenis van de WK Allround.

Laatste rit

De vrouwen beginnen om kwart over zeven 's avonds aan de 500 meter. Naast Wüst, die in de twaalfde en laatste rit tegen de Duitse Gabriele Hirschbichler rijdt, komen Antoinette de Jong en Annouk van der Weijden namens Nederland in actie. Om acht uur start de 3000 meter in het vrouwentoernooi.