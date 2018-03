Vader van dode Bredase baby blijft langer vastzitten

BREDA - De 24-jarige vader van de Bredase baby die op 20 november overleed, blijft langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Breda vrijdagmiddag besloten. Kevin van den B. wordt verdacht van doodslag op of mishandeling van baby Rivano.

Rivano was zeven maanden oud. Het jongetje overleed volgens sectie door geweld van buitenaf of hevig schudden. De vader ontkent alle schuld.



De baby was zondag 19 november in het huis van zijn ouders toen de hulpdiensten werden gealarmeerd. Het kindje werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar een dag later. Omdat artsen geen verklaring konden geven dat er sprake is van een natuurlijk overlijden, begon de recherche een groot onderzoek.



Rouwen

Volgens de advocaat van Van den B., Ronald Drenth, is zijn cliënt erg overstuur door de dood van zijn zoontje. "Hij hield en houdt zielsveel van zijn kindje. Hij werd de dag na de crematie van zijn bed gelicht. Daardoor kan hij niet rouwen om de dood van Rivano", vertelde Drenth tijdens de zitting.



Drenth vindt dat Van den B. de inhoudelijke behandeling van de zaak in vrijheid moet kunnen afwachten.



Maar daar is de officier van justitie het helemaal niet mee eens. Daarvoor zijn voor haar de feiten te ernstig. Uit sectie bleek dat baby Rivano onder meer een gescheurde tongriem had en een bloeduitstorting in het hersenvlies. Letsel dat is veroorzaakt door ernstig geweld. Verder wees de officier op de 'leugenachtige verklaringen' van Van den B.: "Hij heeft wat uit te leggen".



Baby Rivano was al eerder uit huis geplaatst. Ook hebben beide ouders een drugsverleden. De vader is al eerder veroordeeld voor huiselijk geweld.