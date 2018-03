Bredase wijk Tuinzigt en verkiezingen? Liever gratis pepermuntjes dan pratende politici [VIDEO]

BREDA - In iedere gemeente, iedere wijk en iedere straat wordt anders aangekeken tegen de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Maar de wijze hoe de wijk Tuinzigt in Breda de politieke strijd volgt, is bijzonder. De Evangelische Omroep (EO) legt het daarom vast in een aanstekelijke documentaire.

De al draaiende serie 'Typisch Tuinzigt' van de EO levert goede kijkcijfers op. De uitzendingen op tv hebben veel losgemaakt en zijn erg goed ontvangen, aldus de programmamakers. Om daar een mooi vervolg aan te geven, komt de omroep nu met een serie in zes delen onder de titel: Typisch Tuinzigt Verkiezingen.







Pepermuntjes

"Ze beloven zo veel. Ik heb niets met politiek. Ze zoeken het maar lekker uit", laat een vrouw uit de wijk weten. En bij een politieke campagne-avond gaat de interesse meer uit naar de gratis rolletjes pepermunt dan naar de partijprogramma's. "Typisch Tuinzigt", zegt een van de vrouwelijke bezoekers terwijl ze haar tasje vol laadt met snoep voor de kinderen.

Het eerste deel wordt woensdagavond 14 maart om tien voor half acht op NPO2 vertoond. Voor nieuwsgierige kijkers die alvast een voorproefje willen, hebben de programmamakers een korte samenvatting gemaakt van de serie.