Inge (17) uit Nuenen houdt niet van Bieber maar van Schubert

NUENEN - De meeste tieners gaan stappen en luisteren naar popmuziek. Maar de 17-jarige Inge van Grinsven uit Nuenen niet. Zij speelt het liefst op haar harp. En dat doet ze zo goed dat ze vrijdagavond mee mag doen aan de regionale voorrondes van het Prinses Christina Concours in Den Bosch, een wedstrijd voor jonge toptalenten.

Vol overgave speelt Inge op haar harp. Lachend vertelt ze: "Nee, ik houd niet van Justin Bieber of popmuziek. Ik heb een voorkeur voor componisten zoals Brahms of Schubert. Die spreken mij echt aan."



Luister hier naar het harpspel van Inge:











Ook op een harp kan je rocken

Inge komt uit een muzikale familie. Dus was het vanzelfsprekend dat Inge als kind ook een instrument koos. "Ja, mijn ouders wilden wel dat ik een instrument ging spelen. Ik heb er lang over nagedacht. Uiteindelijk werd het de harp."



Een opvallende keuze. Maar Inge zou geen ander instrument meer willen. "Je kan er ontzettend veel mee, veel meer dan iedereen verwacht. Je kunt er klassieke muziek mee spelen, een beetje dat engelachtige. Maar je kunt er ook jazz mee maken en zelfs op rocken. Het is een heel veelzijdig instrument. Daarom viel ik voor de harp."



Talent

Inge was negen jaar oud toen ze op de harp ging spelen. Ze bleek talent te hebben. Inmiddels zit ze in een klas voor jonge talenten op het conservatorium in Tilburg. En vrijdagavond mag ze meedoen aan de regionale voorrondes van het Prinses Christina Concours. "Dat is heel leuk, maar ook wel spannend. Want je werkt er echt naar toe. Ik ben er al twee of drie maanden echt intensief mee bezig. Ik heb iedere dag hard gestudeerd, dus hopelijk komt het goed."



Als Inge door de voorrondes komt staat ze zondag in de regionale finale. Op 21 april is de landelijke finale in Den Haag.