Tilburg Trappers heeft iedereen, dus ook fans en vrijwilligers, nodig voor kampioenschap [VIDEO]

TILBURG - Het seizoen van Tilburg Trappers gaat vrijdagavond de beslissende fase in. De play-offs in de Duitse Oberliga beginnen dan voor de ijshockeyers. Het team bereidt zich al de hele week voor op de clash met Blue Devils Weiden. Maar Trappers denkt dat ze op het ijs niet zonder hulp Weiden kan verslaan.

Om kampioen te worden, is er meer nodig. De supporters en de vrijwilligers zijn minstens zo belangrijk voor de club, zo blijkt uit een filmpje dat Trappers naar buiten bracht. Het is een ode aan de vrijwilligers en de fans. Met mooie slow motionbeelden laat het filmpje allerlei verschillende taken van de vrijwilligers zien. Van de man en vrouw die de munten verkopen tot de vrijwilligers die de deuren bij de strafbanken opendoen. Alle 'bijzondere individuen' worden bedankt.





De nadruk wordt gelegd om inzet. ''Met inzet win je, ook als het talent een vrije dag neemt'', is in het filmpje te horen. Inzet zal er vrijdag ongetwijfeld zijn. Zowel op het ijs als daarbuiten.



Huizenhoge favoriet

Inzet op het ijs heeft er voor gezorgd dat Trappers vrijdag tegen Blue Devils Weiden huizenhoog favoriet is. In de Oberliga Nord wonnen de Tilburgers 38 van de 42 wedstrijden. Nu in de play-offs telt dat niet. Blue Devils werd achtste in de Oberliga Süd maar dat wil niet zeggen dat Trappers over de ploeg van Weiden heen walst. In een best-of-five moeten de teams uit gaan maken wie er naar de volgende ronde gaat. Het plan van aanpak van Trappers is simpel: fair spelen met veel inzet. Iets dat in de reguliere competitie goed werkte.