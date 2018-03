Zoenfeest in Den Bosch na vernielingen van 'homoposters'

DEN BOSCH - Tientallen mensen kwamen vrijdagmiddag bij elkaar op De Parade in Den Bosch om op straat met elkaar te knuffelen en te zoenen. De actie volgt op de reclamecampagne van het merk Suit Supply waarom zoenende mannen te zien zijn. Veel van de posters werden vernield of besmeurd.

"De aanleiding is niet zo leuk", zegt een woordvoerder van het COC, een belangengroep die opkomt voor de rechten van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en intersekse mensen. "Maar je moet in dit land zoenend over straat kunnen, je moet elkaar respecteren."





Uitgerust met ballonnen en regenboogvlaggen zoenden tientallen mannen en vrouwen met elkaar. "Maar niet alleen vandaag zoenen hè, morgen ook en volgend jaar ook. Houd van elkaar!"

Als het aan het COC ligt, dan post iedereen vervolgens zijn of haar zoenfoto op social media met daarbij de hashtag #iedereenmagzoenen.