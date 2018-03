PSV vol vertrouwen naar Tilburg: al veertien jaar niet verloren bij Willem II

TILBURG - Eredivisie-koploper PSV neemt het zaterdagavond op tegen Willem II. De Eindhovenaren verloren veertien jaar geleden voor het laatst op bezoek bij de club uit Tilburg.

PSV verspeelde de laatste twee seizoenen in de Eredivisie telkens twee punten op Tilburgse bodem (2-2 en 0-0), maar had in de jaren daarvóór weinig te duchten van de Tricolores.

Laatste verlies in 2004

Sinds de 3-1 nederlaag van 28 maart 2004 - onder toenmalig coach Guus Hiddink - bleven de Eindhovenaren in Tilburg elf duels op rij ongeslagen: negen zeges en dus twee gelijke spelen. PSV hield tijdens die ongeslagen reeks zes keer de nul en incasseerde in totaal maar zeven treffers, tegen 24 doelpunten van eigen makelij.

Als we ook de thuiswedstrijden van PSV tegen de Tilburgers bij de onderlinge balans voegen, dan heeft PSV al 23 (!) Eredivisieduels op rij niet meer verloren van Willem II. Gezien de huidige vorm van PSV en de malaise bij de Tilburgers, die deze week trainer Erwin van de Looi zagen opstappen, zou het een wonder zijn als er een einde aan die reeks zou komen.

Sterk Willem II

Het opvallende is dat Willem II tussen 1996 en 2004 juist een vervelend obstakel was voor PSV. De Tricolores bezorgden de buurman uit Eindhoven toen in het Koning Willem II Stadion liefst acht keer op rij puntenverlies: ze wonnen vijf keer en speelden drie keer gelijk. Bij die vijf Tilburgse zeges zaten onder meer een 4-1, 4-2 en twee 3-1 zeges.

Willem II presteert het hele seizoen al uiterst wisselvallig en slaagde er pas één keer in twee duels op rij te winnen. De kwakkelende ploeg verloor zeven van zijn laatste tien competitieduels en pakte in die serie alleen punten tegen FC Groningen (1-1), VVV-Venlo (3-0) en Roda JC (1-0). De enige houvast die de Tilburgers hebben is dat ze het merendeel van hun 23 punten van dit seizoen in duels voor eigen publiek behaalden (vijftien).

De Jong op dreef

PSV is sinds de 3-0 nederlaag bij Ajax van 10 december 2017 al elf opeenvolgende wedstrijden ongeslagen in de Eredivisie (negen zeges, twee gelijke spelen). Bij de formatie van Phillip Cocu is Luuk de Jong bezig aan een sterke reeks: de aanvaller maakte acht doelpunten in zijn laatste elf competitiewedstrijden.