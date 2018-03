Bredase burgemeester Depla gaat met supportersbus van NAC mee naar ADO Den Haag

BREDA - Paul Depla reist zaterdag met de bus van de supportersvereniging van NAC mee naar ADO Den Haag. De burgemeester van Breda wil ondervinden hoe het als voetbalsupporter is om een uitwedstrijd te bezoeken. Op eigen verzoek betaalt de burgervader zelf zijn kaartje.

De NAC-aanhang zet zich samen met de Bredase club al tijden in voor normalisatie in het voetbal. Het is hen al jaren een doorn in het oog dat ze soms als vee worden vervoerd en behandeld. De uitwedstrijd in Den Haag is een wedstrijd waar de touwtjes al enige tijd wat worden gevierd door overheid en politie. Aan burgemeester Depla willen de NAC-aanhangers laten zien hoe een uitwedstrijd wordt beleefd.





Zelf ervaren

"Zo kan Depla het zelf eens ervaren", zegt Ad van den Bemt van de supportersvereniging van NAC. "Hij kan dan zelf meemaken hoe vriendelijk of onvriendelijk we daar worden ontvangen. Hij gaat de hele reis meemaken. We zullen hem met een biertje ontvangen."

Depla betaalt eigen kaartje

Burgemeester Depla reist dus mee met de supportersbus van NAC. Maar niet voor niets. Ook hier is de ervaring authentiek. "Hij komt eerst naar het supportershome om een kaartje te kopen. Dt wilde hij zo, zijn eigen kaartje kopen. Daar stond hij op."



"Wij zijn er ontzettend trots op dat hij mee gaat. Welke burgemeester doet dit nu? Volgens mij zijn we de eerste club in Nederland die zijn burgemeester meeneemt!", aldus Van den Bemt.