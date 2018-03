Auto vliegt in brand op A2 na botsing, traumahelikopter opgeroepen

BOXTEL - Op de A2 bij Boxtel is vrijdagavond een auto achterop een vrachtwagen gebotst en in brand gevlogen. De bestuurder was onwel geworden. De auto brandde volledig uit. Een traumahelikopter werd opgeroepen.

De bestuurder is door omstanders uit de auto gehaald. Hij raakte gewond, maar was bij kennis. Over de precieze aard van de verwondingen is niks bekend.

File

Er staat file op de A2 door het ongeluk. Twee rijstroken zijn afgesloten. Voor verkeer van Den Bosch naar Eindhoven is tijdelijk een omleiding ingesteld vanaf knooppunt Vught. Het verkeer kan in de richting Tilburg omrijden via de N65 en de A58.

De politie doet zeker tot halftien onderzoek naar het ongeval. Wel zal er mogelijk één rijstrook eerder opengaan.