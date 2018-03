Een nudistendiner bij De Naakte Kok, reserveer snel want Bakel smult ervan

BAKEL - Liefhebbers van een uitzonderlijke maaltijd kunnen binnenkort terecht in Bakel. Daar gaat restaurant Jut & Jul op Eerste Paasdag helemaal los met een nudistendiner. Bereid door niemand minder dan 'De Naakte Kok'.

Het nudistendiner bestaat uit een vijf gangen vega-menu, zo meldt de aankondiging. "Wijn en spijs voor 75 euro. Vooraf reserveren."

Of Bakel daarmee een primeur in huis heeft, is niet zeker. Er bestaat al een Engelse variant. De bekende tv-persoonlijkheid en chef-kok Jamie Oliver draagt de bijnaam 'The Naked Chef'. Mogelijk is daar 'De Naakte Kok' van Jut & Jul op gebaseerd.

Hoe dan ook, wie bij dit exclusieve etentje aanwezig wil zijn, zal snel moeten boeken. Sinds de lancering op vrijdag zijn er al zes tafels gereserveerd, zo blijkt uit reacties op Facebook. Wie zich graag smakelijk laat verrassen, moet daarom even goed de datum in zijn agenda noteren...