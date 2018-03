Volg hier LIVE de wedstrijden van de Brabantse clubs in de Jupiler League

De 28ste speelronde in de Jupiler League.

EINDHOVEN - Vanavond komen alle zes Brabantse clubs in actie tijdens de 28ste speelronde in de Jupiler League. Volg de duels van RKC Waalwijk, Jong PSV, FC Eindhoven, FC Den Bosch, FC Oss en Helmond Sport vanaf 20.00 uur in dit liveblog.

Live tussenstanden:

RKC Waalwijk - Jong PSV 0-1

De Deen Nikolai Laursen maakt het eerste doelpunt van deze Jupiler League-avond: hij zet Jong PSV in de vijftiende minuut op voorsprong met zijn vijfde doelpunt van het seizoen. De voorzet was van de Zweed Ramon-Pascal Lundqvist. Jong PSV domineert de eerste helft, maar vergeet verder afstand te nemen. De ruststand is 0-1, en dat betekent dat RKC nu al 315 minuten niet gescoord heeft.

FC Eindhoven - Fortuna Sittard 0-1

Djibril Dianessy zet de Limburgers na 36 minuten op voorsprong, juist op het moment dat de thuisploeg even met tien man in het veld staat vanwege een blessurebehandeling van Abdelmalek El Hasnaoui. Tarik Kada is inmiddels in het veld gekomen voor El Hasnaoui, een wissel die opmerkelijk lang duurde.

FC Den Bosch - FC Oss 0-0

Na twaalf minuten zit het duel voor Mattias Andersson er al op. De verdediger is dusdanig geblesseerd dat hij moet worden gewisseld. Kevin Felida is zijn vervanger. FC Oss is dicht bij de openingstreffer, maar het schot van Huseyin Dogan vlak vóíor rust belandt tegen de paal: 0-0 bij rust.





Telstar - Helmond Sport 1-0

Melvin Platje zet de thuisploeg in de 23ste minuut op voorsprong uit een corner. Het is de achttiende keer dit seizoen dat de Helmonders de openingstreffer aan de tegenstander moeten laten. Alleen Jong FC Utrecht kwam dit seizoen vaker op een 1-0 achterstand (negentien keer).



VOORAF

Statistieken en opstellingen

• FC Den Bosch is al drie duels zonder zege in de Jupiler League, maar bleef voor eigen publiek wel al drie duels op rij ongeslagen (W2 G1).

• Helmond Sport hoopt in Velzen een einde te maken aan een reeks van drie uitwedstrijden zonder enkel punt. De ploeg van Roy Hendriksen verloor de laatste weken achtereenvolgens bij Jong Ajax (2-0), FC Dordrecht (2-0) en De Graafschap (1-0).

• Jong PSV (zevende op de ranglijst) is al weken de hoogstgenoteerde Brabantse club. De Eindhovenaren hebben na 27 wedstrijden evenveel punten als De Graafschap (44), maar de ploeg uit Doetinchem heeft een beter doelsaldo.

• RKC hoopt in de Brabantse derby tegen Jong PSV eindelijk weer eens te scoren. De ploeg van trainer Hans de Koning is in de Jupiler League al 270 minuten zonder doelpunt na teleurstellende resultaten tegen Cambuur (0-0), FC Den Bosch (0-0) en NEC (0-2).

• FC Oss hoopt de 2-1 zege op Cambuur van vorige week een passend vervolg te kunnen geven. Een pittige klus, want de Ossenaren moeten dan wel een einde maken aan een droeve reeks van vijf uitnederlagen op rij.

• FC Eindhoven is van alle Brabantse clubs bezig aan de slechtste reeks. Van de laatste negen competitiewedstrijden verloor de nummer vijftien van de ranglijst er liefst zeven, tegen twee overwinningen (2-1 tegen FC Emmen en 3-1 tegen RKC Waalwijk).