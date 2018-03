Album Frans Bauer is grote hit, zaterdag verrassingsconcert in Breda

BREDA - Frans Bauer staat met zijn nieuwe album Levenslied op een tweede plaats in de Nederlandse album top 100. De zanger uit Fijnaart nodigt daarom zijn fans uit om dit zaterdag in Breda te vieren, waar hij een signeersessie geeft en optreedt. "We gaan vieren dat we op twee staan," aldus een uitbundige Frans op zijn Facebookpagina.

De signeersessie in winkelcentrum Hoge Vucht  start 's middags om drie uur. Frans zegt: "Kom allemaal gezellig langs, want we hebben wat te vieren. Het levenslied leeft!"