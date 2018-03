Wüst houdt kansen op nieuwe wereldtitel levend: 'Ik heb mezelf een schop onder de kont gegeven'

AMSTERDAM - In de stromende regen heeft Ireen Wüst haar titelkansen bij het WK allround in Amsterdam enigszins in stand kunnen houden. De 31-jarige schaatsster uit Goirle won in het Olympisch Stadion onder loodzware omstandigheden de 3000 meter met een tijd van 4.15,80.

Wüsts grote rivale Miho Takagi, de glorieuze winnares van de 500 meter eerder vandaag (39,01), reed de tweede tijd: 4.19,78. Daardoor begint de Japanse rijdster zaterdag met een voorsprong van 3,42 seconden op Wüst aan de 1500 meter.

Slecht begin

Wüst begon slecht aan de wereldtitelstrijd in de buitenlucht voor eigen publiek. De titelverdedigster kwam op het Hollandse werkijs niet verder dan de negende tijd op de 500 meter (40,81). Daarmee leek ze meteen kansloos voor haar zevende triomf bij dit toernooi, maar op karakter vocht de thuisfavoriet terug op de tweede afstand.

Karakter

Wüst zorgde in de negende rit van de 3000 meter voor groot enthousiasme onder het publiek. Op de steeds stroever wordende ijsbaan reed ze op karakter naar een relatief sterke tijd. Takagi wist daarna in een moeizame race de schade beperkt te houden en heeft daardoor nog steeds de meeste troeven in handen.

Schop onder de kont

Wüst was na de teleurstelling op de 500 meter opgelucht over haar hoopvolle 3000 meter: "Deze race geeft veel vertrouwen. Ik kijk uit naar morgen. Gewoon een supersnelle 1500 meter rijden en als mijn 5000 meter goed gaat, lukt het wellicht nog. Na die 500 meter heb ik mezelf een schop onder de kont gegeven. Ik raakte ze daar niet lekker in de bocht. Op de 3000 meter had ik de slag wél te pakken. Ik geef me nog niet gewonnen."

Landgenoten

Antoinette de Jong, die als vijfde eindigde op de 3000 meter (4.23,04), is de voorlopige nummer drie in het klassement, op 6,02 seconden van Takagi. Annouk van der Weijden staat na twee afstanden op de vijfde plek, op 6,93 van de Japanse lijstaanvoerster.

Rechtstreeks duel

Wüst neemt het zaterdag in de slotrit van de 1.500 meter op tegen klassementsleider Takagi. In de rit ervoor rijdt Antoinette de Jong, de nummer drie van het klassement, tegen de Japanse Ayaka Kikuchi (vierde).