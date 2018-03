Invalkeeper Leijten schittert onder de lat bij FC Den Bosch: 'Het was druk voor mijn doel'

DEN BOSCH - Voor het eerst sinds 2014 weer supporters van FC Oss welkom en twee ploegen die aan een aardig seizoen bezig zijn en mogen hopen op deelname aan playoffs. De voortekenen bij de Noord-Oost Brabantse derby tussen FC Den Bosch en FC Oss waren goed, de wedstrijd viel tegen. De 0-0 eindstand zegt dan ook eigenlijk het verhaal van de wedstrijd.

Beide ploegen leken vooral niet te willen verliezen en dat zorgde voor een ronduit saaie eerste helft, waarin nauwelijks iets voor beide doelen gebeurde. Na rust waren er wel wat kansjes over en weer en was vooral FC Oss dicht bij een bevrijdende goal.

Glansrol voor Leijten

Invalkeeper Nick Leijten van FC Den Bosch, in het veld gekomen voor de geblesseerdgeraakte Kees Heemskerk, kon zich een paar keer onderscheiden met een paar fraaie reddingen en ook bracht de paal een paar keer redding.

"Het is wel lekker om in zo’n wedstrijd onderscheidend te kunnen wezen en het was ook nodig", reageerde Leijten. "Ik denk dat een puntje voor ons ook het hoogst haalbare was.” Lachend: “In Heesch, waar ik woon, zullen ze er niet blij mee zijn. Want ik denk dat bijna het hele dorp voor FC Oss is.”





Recht op drie punten

FC Oss-trainer Klaas Wels baalde flink van het gelijkspel tegen Den Bosch. "We hebben geen drie punten gepakt en daar hadden we gezien het spelbeeld wel recht op. We hebben gespeeld om te winnen, maar de uitvoering was niet helemaal voldoende. Zeker niet in de eerste helft. De paal en een paar uitstekende reddingen van de keeper van FC Den Bosch stonden een overwinning in de weg. Ik ben zeer tevreden over het spel van mijn team, maar niet over het resultaat."





Play-offs

Beide ploegen blijven door dit gelijkspel wel in de race om de playoffs en maken deel uit van een brede middenmoot met meer ploegen die deze hoop hebben.