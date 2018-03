Tilburg Trappers winnen eerste playoff-wedstrijd

TILBURG - De Tilburg Trappers hebben het eerste play-off-duel in de Duitse Oberliga gewonnen. Met 5-2 werden de Blue Devils Weiden verslagen. De Trappers gingen thuis vanaf het eerste fluitsignaal vol in de aanval, wat al snel resulteerde in een 4-0 voorsprong. Pas in de tweede periode konden de Devils wat terugdoen: 4-1.

In de derde periode kregen de Trappers weer de overhand. Er zat meer tempo in het spel, maar toch scoorde in de vijftigste minuut Vitali Stähle namens de Duitsers.

Trappers probeerde het verschil wel groter te maken maar het wil maar niet lukken. De schoten en inzetten waren niet verrassend genoeg. Zeven minuten voor tijd lukte het wel. Na een face-off in het verdedigingsvak van Weiden kreeg Giovanni Vogelaar de puck bij Brock Montgomery. Die maakt het snoeihard af: 5-2.

Zondag speelt Trappers de tweede wedstrijd in deze play-offsserie, uit in Weiden. Dinsdag is de derde ontmoeting, weer in Tilburg.