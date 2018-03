Zwaargewonde man (22) uit Bredase flat gehaald en met spoed naar ziekenhuis gebracht

BREDA - De politie stelt een onderzoek in naar een zwaargewonde man (22) die in de nacht van vrijdag op zaterdag rond één uur werd gevonden in een flat in de Okeghemlaan in Breda.

De man is met spoed en onder begeleiding van een politieauto naar een ziekenhuis gebracht. De brandweer haalde de man met een hoogwerker uit een appartement.

Neergestoken

Volgens ooggetuigen zou de man zijn neergestoken. Hij zou onder het bloed hebben gezeten. Politie doet onderzoek in en rond de flat. Agenten doen onderzoek in de buurt en zoeken in de omgeving met een hond naar sporen. De politie houdt alle opties open.