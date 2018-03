Net geopereerde hartpatiënt maakt het wel heel bont en moet zijn rijbewijs inleveren

EINDHOVEN - Een net geopereerde hartpatiënt moest in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn rijbewijs inleveren in Eindhoven. Hij blies bij een alcoholcontrole meer dan drie keer het maximum.

De hartpatiënt was niet de enige die van de weg werd gehaald. Ook nog zes andere automobilisten hadden teveel gedronken, meldt Team Verkeer Oost-Brabant. Zij krijgen een proces-verbaal.

Vieren

Of de hartpatiënt zoveel had gedronken om zijn geslaagde operatie te vieren, is niet bekend.