Gewapende overval op bakkerij Merks in Boekel, eigenaar worstelt met dader

De bakkerij in Boekel (foto: Danny van Schijndel)

BOEKEL - Bij bakkerij Merks aan de Kennedystraat in Boekel is in de nacht van vrijdag op zaterdag een gewapende overval gepleegd. Twee mannen kwamen de bakkerij rond halftwee binnen.

Daar waren op dat moment de eigenaar van de bakkerij en een medewerker aan het werk. Zij werden bedreigd met een mes en een vuurwapen. De ene overvaller bond de medewerker van de bakkerij vast. De eigenaar worstelde met de andere dader. Daarbij viel het vuurwapen op de grond.



Geen buit

Vervolgens gingen de overvallers er zonder buit vandoor. Het vuurwapen bleef achter in de bakkerij en is door de politie meegenomen.

Bij de worsteling raakte de eigenaar van de bakkerij lichtgewond. De politie onderzoekt de zaak en is op zoek naar getuigen.